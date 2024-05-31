ANAYI レオパードプリント ノースリーブブラウス

■サイズ38 レディース身幅:約48cm着丈:約60cm肩幅:約36cm■素材ポリエステル100%参考価格：¥23,100ANAYI（アナイ）のシアーブラウス清涼感と透け感のあるドビー素材を使用主張しすぎないドット調のレオパード柄が着こなしやすいプリント上品でフェミニンな印象ですジャケットやカーディガンに合わせやすく、デートやお出かけはもちろんオフィスカジュアルにもおすすめです透け感のあるお色で、花びらが舞っているような、その上に白い水玉のような刺し子が施され、大変な凝ったデザインで、華やぐ存在感ある一枚です。一度着用。使用感少なく、きれいな状態です目立つ破れや汚れはありませんよろしくお願い致します。



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