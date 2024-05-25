LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ポルトフォイユ コアラ

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商品詳細
LOUISVUITTONポルトフォイユコアラ モノグラム三つ折り財布【サイズ】約12.3cm×9.5㎝×3㎝【仕 様】カード入れ×9 窓付きクリアポケット×1小銭入れ×1 札入れ×1【付属品】なし（お箱や紙袋はつきません）【状 態】比較的綺麗な状態です。 小銭入れの中にスレがあります（画像9）【シリアルナンバー】CA0065自宅保管に付き見落とし等がある場合もございます。USED品になりますので神経質な方、完璧を求める方の購入はご遠慮願います。ご理解の上ご購入下さい。
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