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LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ポルトフォイユ コアラ
商品番号 T86957781238
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ポルトフォイユ コアラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONポルトフォイユコアラ　モノグラム三つ折り財布【サイズ】約12.3cm×9.5㎝×3㎝【仕　様】カード入れ×9　　　　　窓付きクリアポケット×1小銭入れ×1　　　　　札入れ×1【付属品】なし（お箱や紙袋はつきません）【状　態】比較的綺麗な状態です。　　　　　小銭入れの中にスレがあります（画像9）【シリアルナンバー】CA0065自宅保管に付き見落とし等がある場合もございます。USED品になりますので神経質な方、完璧を求める方の購入はご遠慮願います。ご理解の上ご購入下さい。
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