ルイヴィトン アクセサリーポーチ モノグラム　ダミエ　アズール　ポシェット

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素材···本革幅:約14.5cm高さ:約9cmマチ:約3cm以前に三越日本橋店で購入したものです。パーティーで2回使用した後、一度も使用していません。※箱や外袋なし※特に目立つ程に気になるダメージはありませんがUSED品及び長期保管品の為、経年による劣化・キズ・汚れ・擦れ・変色などあります。使用感をご理解の上でご購入下さい。少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。※申し訳ございません、お値下げ不可となります。※発送時は簡易包装及び別の袋に入れて発送いたします。