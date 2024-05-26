ABISTE　フラワーモチーフネックレス　エレガント　披露宴　パーティ

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【商品名】ネックレス【ブランド·メーカー】ABISTE【サイズ】全長 60cm【状態】1回着用し、長年クローゼット収納していました。汚れなどないかと思いますが、気にならない方におすすめします。☆おまとめ割りもありますので、コメントからご相談ください。他にも素敵な古着をご用意しています。#ミカコのファッションルーム↑クリックしてその他のオシャレアイテムもチェック\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e✣商品の全体的なコンディションや細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。✣状態、画像、採寸について出品商品は一点物の中古品がほとんどのため、商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載していますが、ご不明な点は必ずご購入前にお問い合わせください。また、素人撮影のため、実物と画像では色合いが違って見える場合がありますので、ご了承ください。記載の寸法も、手作業で採寸しているため、実際の商品と多少の誤差が出る場合もありますので予めご了承ください。✣返品、交換について中古品のため、返品や交換は対応できかねますので、商品画像や説明文をご確認の上でご購入をお願いします。