FRAY I.D ペインティングプリントワンピース ブルー

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FRAYI.Dフレイアイディーペインティングプリントロングワンピースサイズ ０カラー ブルー定価19800円【商品状態】自宅で試着したのみなので とても綺麗な状態です！※自宅保管にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。【商品詳細】ブラシでランダムにペイントしたような、ヴィンテージライクな柄が引き立つワンピースです。ネック部分にランダムシャーリングでアクセントをプラスし、ウエスト部分はカーブをつけた切り替えに、肌離れするしなやかなシルエットで着心地の良さを高めています。ドライタッチなレーヨン素材を使用しており、まだ暑いシーズンからさらりと着用できます。秋のスタートはカーディガンを羽織るもオススメです。石原さとみさん・田中みな実さんはじめ、芸能人の方もよく愛用されてるブランドです。ドラマ、雑誌などにも多数掲載snidelスナイデル eimyemiriawizEMODAイエナアダムエロぺシップスADOREFOXYATONイレーヴフレームワークユナイテッドアローズアナザーエディションナノユニバーススピック＆スパンアーバンリサーチドアーズトゥモローランドドレステリアOUTERSUNSETELENDEEKenfoldエムクラスビームススローブイエナルージュヴィフchaosplageデプレDESPRESPLSTtheoryセオリーバナナリパブリック等好きな方にもおすすめ致します袖丈···袖なしカラー···ブルー季節感···夏、秋