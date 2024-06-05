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美品FURLAフルラ ライク ジャダ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY
商品番号 I62529791968
商品名

美品FURLAフルラ ライク ジャダ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号:36535ブランド名:フルラ商品名:ハンドバッグ素材:レザーカラー：水色A4ファイル収納：不可サイズ：約W(上部23.5)(底部26)　×　H19.5　×　D11　cmハンドル(付け根から計測)：約30cmショルダー(金具から計測)：約115～127cm付属品：ストラップ・保護袋ポケット外部：なし内部ファスナータイプ×1オープンタイプ×1休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：全体的に使用感の少ない状態の良い綺麗なお品です。内部も綺麗で、気になる様なダメージもなくまだまだお使い頂けます。500mlペットボトル・長財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。カラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革
http://narcologia.ru/goods/recuperation697721.html
http://narcologia.ru/goods/message777527.html
http://narcologia.ru/goods/protein799234.html

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