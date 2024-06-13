ルイヴィトン　サックトリアングル　モノグラム　ハンドバッグ　ヴィンテージ

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ルイヴィトン サックトリアングル モノグラム ハンドバッグ ヴィンテージLOUISVUITTONのハンドバッグ、トートバッグです。ヴィンテージ品としては状態が良いですし、動作に問題なく、破れなどもないのでまだまだ実用可能です！内装 やや汚れありモノグラム生地 目立ったキズや汚れなしファスナー 動作問題なし 金具 サビ、汚れありヌメ革 キズ、汚れありサイズ多少の誤差はご容赦ください横40縦17マチ8cm型番 M51360シリアルナンバー製造年代が古いためなし購入先 AACD加盟リユースショップ追加の画像や質問等ありましたらお気軽にコメント下さい！全返信、即レスポンスを心がけております☺️申し訳ありませんが、複数購入を除いては値下げ不可としております。また、よければプロフ確認お願いします10417