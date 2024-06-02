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ドレステリア　フライス半袖カットソー　Tシャツ　ブラック　刺繍　3
商品番号 Y21430581035
商品名

ドレステリア　フライス半袖カットソー　Tシャツ　ブラック　刺繍　3
ブランド名 ドレステリア
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドレステリア　フライス半袖カットソーTシャツ　◉カラー　　ブラック　刺繍◉サイズ　　3実寸　身幅　約48.5cm　　　着丈　約58cm◉ワンポイント　左下　※写真9枚目にわかりやすいようにグレーの写真を載せてます◉コットン100%◉日本製◉定価7590円数回着用コットン100で着心地の良いしっかりした生地のTシャツです。袖口から中が見えることがなく夏に安心して着用できてオススメです。クローゼット整理の為出品いたします。中古のお品物であります事をご理解いただける方のご購入をお待ちいたしております。圧縮して発送させていただきます。定番人気のお品物ですのでお探しの方是非どうぞ(^-^)
http://narcologia.ru/goods/displease841331.html
http://narcologia.ru/goods/procurement634133.html
http://narcologia.ru/goods/waveform836317.html
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