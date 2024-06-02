ドレステリア　フライス半袖カットソー　Tシャツ　ブラック　刺繍　3

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ドレステリア フライス半袖カットソーTシャツ ◉カラー ブラック 刺繍◉サイズ 3実寸 身幅 約48.5cm 着丈 約58cm◉ワンポイント 左下 ※写真9枚目にわかりやすいようにグレーの写真を載せてます◉コットン100%◉日本製◉定価7590円数回着用コットン100で着心地の良いしっかりした生地のTシャツです。袖口から中が見えることがなく夏に安心して着用できてオススメです。クローゼット整理の為出品いたします。中古のお品物であります事をご理解いただける方のご購入をお待ちいたしております。圧縮して発送させていただきます。定番人気のお品物ですのでお探しの方是非どうぞ(^-^)