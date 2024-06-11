【シーバイクロエ】花柄 ドット 総柄 ブラウス パフスリーブ シルク混 華やか

#Rirum取り扱いアイテムはこちらa0808ꕤ୭*フォロー割ꕤ୭*1000円~→100円OFF2000円~→200円OFF5000円~→500円OFFꕤ୭*リピーター様は15％OFFコメントにてお知らせください☺︎プロフィールは一読されますようお願いします‪·͜·【SEEBYCHLOÉ】◆カラー：マルチカラー◆サイズ：38着丈61後59肩幅32身幅45袖28.5※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆状態：【A~B】背面ほつれあり(写真6枚目参照)S・・・未使用に近い・美品A・・・汚れ・ほつれ・傷なしB・・・多少の使用感・汚れ・シワ等C・・・全体的に汚れ等あり◆その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※中古品ということをご理解の上ご購入お願いします。※細かく検品しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦ください。※コメント頂いてる場合や専用出品の場合でも先にご購入された方優先となりますのでご了承ください。不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください^^



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