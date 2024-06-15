乱れ編み 山葡萄 かご　籠 バッグ 一番皮 かごバッグ 山ぶどう カゴバッグ

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【サイズ】(約)最大幅33cmx高さ21cmx奥行11.5cmほど【重さ】(約)560g【編み方】本体：乱れ編み/縁：八の字編み【素材】やまぶどう(一番皮)巾着素材：綿麻（中布と内ポケット付き）商品番号：98303一番皮とは…外側樹皮にほとんど手を加えずありのままの状態で編み込んだものですその為お色はシックな濃いめで自然の蔓の味わいを存分に感じられます。天然山葡萄の蔓のバッグかごです。山に自生する山葡萄のつるを使用し熟練した職人さんが手作りで編み上げています。天然素材の丈夫で美しい一生ものです。