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美品　本革　SAZABY 牛革　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　BK レザー　黒
商品番号 A24923290522
商品名

美品　本革　SAZABY 牛革　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　BK レザー　黒
ブランド名 サザビー
特別価格 税込 4,141 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロワー様、リピーターの皆様は２０％引きでご案内いたします(*^^*)コメントにてお伝え下さい。私の出品物は検索にヒットしにくいアイテムが多いのでフォローしておいて暇つぶしがてら時々覗いてもらうと良いかと思います^-^微細なものこそございますが^^鮮度もしっかりあるアイテムかと思いますよ^-^こちらアイテムはサイド金具付近のスレくらいでしょうか^-^サイドはガンメタカラーのレザーなので同調性もあり気になることもないと思います^-^バッグの貝殻をモチーフにした様なディテールもオシャレで存在感がしっかりあるレザーバッグです^-^手持ち、肘かけハンドバッグ、肩がけ、斜めがけショルダーバッグでご利用下さい^^横上部26横下部36高さ24幅10ベルト〜107#ケンのナチュラルレザーはこちら美品　本革　SAZABYソフト　牛革　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　BKカジュアル　レディース　黒サザビー　レザー　バッグ　鞄　カバン　フォーマル　　オールレザーカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/injure495367.html
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