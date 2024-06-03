美品　本革　SAZABY 牛革　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　BK レザー　黒

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商品詳細
フォロワー様、リピーターの皆様は２０％引きでご案内いたします(*^^*)コメントにてお伝え下さい。私の出品物は検索にヒットしにくいアイテムが多いのでフォローしておいて暇つぶしがてら時々覗いてもらうと良いかと思います^-^微細なものこそございますが^^鮮度もしっかりあるアイテムかと思いますよ^-^こちらアイテムはサイド金具付近のスレくらいでしょうか^-^サイドはガンメタカラーのレザーなので同調性もあり気になることもないと思います^-^バッグの貝殻をモチーフにした様なディテールもオシャレで存在感がしっかりあるレザーバッグです^-^手持ち、肘かけハンドバッグ、肩がけ、斜めがけショルダーバッグでご利用下さい^^横上部26横下部36高さ24幅10ベルト〜107#ケンのナチュラルレザーはこちら美品 本革 SAZABYソフト 牛革 ショルダーバッグ ハンドバッグ BKカジュアル レディース 黒サザビー レザー バッグ 鞄 カバン フォーマル オールレザーカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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