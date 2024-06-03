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エブール ebure ワンピース
商品番号 K77167606175
商品名

エブール ebure ワンピース
ブランド名 エブール
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エブールebureワンピースカラー…カーキサイズ…36着丈…素人採寸で約124cmですが、ベルトがあるので調節していただけるかと思います。サイドスリット…約41cmサイドポケット✖️2ベルト取り外し可能素材…写真6枚目参照袖丈···半袖柄・デザイン···無地5〜6回着用済　高級専用洗剤にてホームクリーニング済素材の特性上、全体に皺感有ります。気になる点がございましたら、購入前にご質問くださいませ。返品対応不可です。コンパクトにたたんで梱包させていただきますので、ご了承をお願いいたします。他にも断捨離のためエブールebureのお洋服出品をしていますので、よろしければご覧くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/symmetric966045.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral759132.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement664399.html
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