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【極美品】フェンディ マフラー ズッカ柄 ウール ペカン柄 ブラック ブラウン
商品番号 K64531142156
商品名

【極美品】フェンディ マフラー ズッカ柄 ウール ペカン柄 ブラック ブラウン
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムFENDIフェンディマフラーズッカ柄ペカン柄レディースメンズ○サイズ長さ168cm(フリンジ含む)幅36.5cm平置き実寸○状態目立つ傷や汚れは見られずとても綺麗です○カラー黒ブラック茶色ブラウン○素材ウール毛100%写真参照8枚目○付属品なし（本体のみ。箱等は撮影用小物です。）○購入元ストアのオークション(真贋鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします＊状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。分からないことがあればお気軽にお問合せください。＊専用対応は行っておりません。交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。＊あくまで中古品になりますので、小さな傷や汚れなどがあることをご了承ください。管理番号143923492k
http://narcologia.ru/goods/Adder741675.html
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