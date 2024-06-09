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2wayハンドバッグ\u0026ショルダーバッグ MANGO
商品番号 A81871041136
商品名

2wayハンドバッグ\u0026ショルダーバッグ MANGO
ブランド名 マンゴー
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···フェイクレザーカラー···ベージュ取り外し可能なショルダー紐付きで、外してハンドバッグとしてもお使い頂けます。#マンゴー#mango#MANGO#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#バック#ハンドバック#カバン#メルカリ#海外ブランド#メンズバック#レディースバック
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