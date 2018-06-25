tokidoki for Lesportsac ショルダーバッグ♡

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lesportsac/レスポートサック/TOKIDOKI♡/ショルダーバッグtokidokiforLeSportsacのショルダーバッグです。カラフルなファスナーに特徴があります♡またファスナーを開けると中は真っ赤でとても可愛いです♪■size37.5cmx13cmx24cm(素人採寸のため多少の誤差はご了承ください)白いバッグのため、写真のようにところどころ汚れがあります。(ご確認ください)#tokidoki#for#Lesportsac#コラボ#ショルダーバッグ#チャーム付き#ファスナーレインボー#カラフルファスナー#可愛い