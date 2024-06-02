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トリーバーチの財布
商品番号 D97682141205
商品名

トリーバーチの財布
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店で購入しました。一度だけ使ったものの、閉まっていました。汚れですが、7枚目のように小さい点があります。ご了承ください。とても美品です。中が鮮やかな色なので　とても綺麗です箱　巾着　など付いています。値下げは出来ません。よろしくお願いします。
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