【最終値下げ】新品タグ付き★MUGETU 特選結城絣ショール　正倉院 無月

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商品詳細
新品タグ付きMUGETU正倉院 無月特選結城絣ショール【素材】ショール シルク100%チュール ポリエステル100％雑誌・美しいキモノでもおなじみの無月（MUGETU）ブランドの高級ショールです。自宅保管品です。
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http://narcologia.ru/goods/seamless815129.html
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