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【最終値下げ】新品タグ付き★MUGETU 特選結城絣ショール　正倉院 無月
商品番号 U49161252977
商品名

【最終値下げ】新品タグ付き★MUGETU 特選結城絣ショール　正倉院 無月
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付きMUGETU正倉院　無月特選結城絣ショール【素材】ショール　シルク100%チュール　ポリエステル100％雑誌・美しいキモノでもおなじみの無月（MUGETU）ブランドの高級ショールです。自宅保管品です。
http://narcologia.ru/goods/providence946294.html
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