Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way

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ご覧頂きまして誠にありがとうございます！ToryBurchトリーバーチショルダーバッグハンドバッグ2wayカラー：BLACK(ブラック)サイズ：幅：18.5cm高さ：12.5cmマチ：7.0cm持ち手：22.0cmショルダー：約110-125cm（取り外し可）*素人が計測しているため、多少の誤差が生じます。仕 様開 閉：マグネット式外 部：なし内 部：カードポケット×1付属品：保存袋【注意事項】 ◆トリーバーチ海外正規店での購入品です。 ◆輸送時、保存袋やショップバッグに多少のシワ、凹みや汚れがつく場合が御座います。 ◆カバンには保管期間中や運搬作業時に起きた擦れ、小傷などがある場合が御座います。いずれも使用上問題は御座いません。 ◆新品未使用品ですが、自宅保管品となります。喫煙や日焼けなどはございません。新品、即購入OKです！