ヴィヴィアン ピアス

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドのピアスです。何年か前にプレゼントで頂いたのですが、ピアスにあまり興味がなく、使用する機会も少ない為出品致します。消毒して発送させて頂きますが、気になる方はご自身でも消毒の方よろしくお願い致します。3枚目の写真のように箱の底に汚れがございます。中古品であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。カラー:ガンメタル種類:片耳用ブランド:VivienneWestwood
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