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新品☆COACH(コーチ)ブラック アニマル チャーム付き レザー 折り財布
商品番号 Q79180174317
商品名

新品☆COACH(コーチ)ブラック アニマル チャーム付き レザー 折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨セール＆無料ラッピング承ります✨大人気！COACH(コーチ)ブラックアニマルチャーム付きレザー二つ折り財布※偽物が大変多いです。#lalaおすすめ◆フロントに輝くブランドロゴがエレガント◆中身を取り出しやすく、たっぷり収納してもコンパクトにまとまります■サイズ：約横10.5cm×縦9cm×厚み3cm■重　さ：約95g■素　材：レザー■仕　様・開　閉：スナップ式・外　部：ファスナー式小銭入れ×1・内　部：お札入れ×1、オープンポケット×2、カードポケット×3、IDポケット×1こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。#レディース#メンズ153
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