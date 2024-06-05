新品☆COACH(コーチ)ブラック アニマル チャーム付き レザー 折り財布 ...

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商品詳細
✨セール＆無料ラッピング承ります✨大人気！COACH(コーチ)ブラックアニマルチャーム付きレザー二つ折り財布※偽物が大変多いです。#lalaおすすめ◆フロントに輝くブランドロゴがエレガント◆中身を取り出しやすく、たっぷり収納してもコンパクトにまとまります■サイズ：約横10.5cm×縦9cm×厚み3cm■重 さ：約95g■素 材：レザー■仕 様・開 閉：スナップ式・外 部：ファスナー式小銭入れ×1・内 部：お札入れ×1、オープンポケット×2、カードポケット×3、IDポケット×1こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。#レディース#メンズ153
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