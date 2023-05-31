サガミンクSAGA MINK　デミバフミンク

新品未使用品ですが、自宅長期保管品ですので未使用に近いを選択しており、状態は非常に綺麗です。ブラウンで和装洋装どちらでも合わせやすく上品華やかです。平置き寸法ですが、幅9cm長さ64cmです。留め具は1か所で写真5枚目となります。これからの寒い季節にいかがでしょうか？柄・デザイン...無地カラー...ブラウン素材...リアルファー



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