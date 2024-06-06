人気バレンシアガ・スモールカバス

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商品詳細
人気ブランド、バレンシアガのトートバックです！スモールカバスカラーはオフホワイト、持ち手などはブラックカーフスキン。とにかくとても使い安いです！！阪急うめだ本店で約15万で購入しました。少し汚れはありすが、まだまだ十分お使い頂けます。格安出品のため、返品ご遠慮くださいませ。カラー...オフホワイトトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)
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http://narcologia.ru/goods/pompous661223.html
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