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新品✨ プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ プラダ
商品番号 V16382984700
商品名

新品✨ プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ プラダ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨素材···ナイロンカラー···ブラック✨(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグ✨sizeバック縦18cm横25cmマチ7cm✨ポーチ縦13cm横9cmマチ2cm✨ショルダー約110cm✨内ポケット２つ素材　ナイロン✨素人採寸ですので誤差はご了承下さい。✨家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^✨お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。
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