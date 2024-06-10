アーバンリサーチロッソ ワンピース レース ブルー 結婚式

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アーバンリサーチロッソのレースワンピースです。1度着用し、タグははずしてしまいましたがクリーニング済みです。お色はブルーでレースがとても可愛いワンピースです。よろしくお願いいたします。#結婚式#パーティー#オケージョン袖丈···長袖カラー···ブルー柄・デザイン···レース季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋