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AG by aquagirl ウール　ショートコート　アクアガール
商品番号 D88935057247
商品名

AG by aquagirl ウール　ショートコート　アクアガール
ブランド名 エージーバイアクアガール
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AGbyaquagirlアクアガールラネリアウール　ショートフーデッドコート　Mベージュ　ショートコート　フードコート定価19,800円着丈···ショート素材···ウールフード···フードあり（取外し不可）【素材】「LANERIAWOOL（ラネリアウール）」を使用。ラネリアウールは、ウール部分にオーストラリア産のメリノ種の羊よりとれる原料を使用。※裏地ありポケットありモデル情報：身長162cmB83W60H84着用サイズ：38（M）●製品寸法:38(M):着丈55cmB100cm袖丈60cm肩幅39cm備考:重量:約825g
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