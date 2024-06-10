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HERMES大判スカーフ
商品番号 O83948288216
商品名

HERMES大判スカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますフランスで購入したエルメスのスカーフになりますもちろん今は販売をしていないので貴重です。新品未使用なので状態も綺麗ですコレクション整理の為出品させていただきました◉ブランド　HERMES/エルメス◉デザイン(90四方)◉サイズ縦幅:89cm、横幅:88cm◉素材シルク100%◉付属品専用箱　シミなどがありますので写真をご確認ください。◉その他個人のクローゼット保管ですので、お店のように完璧ではございません。小さな汚れや傷等、万が一見落としがあるかもしれません。神経質な方や細かい所（初期からのキズ、シワ、汚れ、造り、ほつれ等）を気になさる方はご購入をお控えください。#HERMES#大判スカーフ　#スカーフ
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