k18 水晶入ペンダントヘッド

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商品詳細
ご覧下さりありがとうございます。k18枠の中に水晶が入ったペンダントヘッドです。＊チェーンはつきません。縦 約1.5㌢ バチカン含まず。ほとんど未使用ですが、中古品としてご理解頂ける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate296530.html
http://narcologia.ru/goods/peroration673815.html
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