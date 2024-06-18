ヤーマン HRF-20P-EYE RF美顔器 フォトプラスEX eye pro

ヤーマンHRF-20P-EYERF美顔器フォトプラスEXeyepro動作確認のためにのみ使用しています。ふきとりローションシート付きアイリフトRFテクノロジーとダブル波EMSで、目もとも深層表情筋＊も本格ケア6つのモードでワンランク上のスキンケアに加え、アイリフトRFテクノロジーとダブル波EMSで、目もと、表情筋までケアできる本格的多機能美顔器です。マイクロカレント×目もと用RF（ラジオ波）を搭載したアイリフトRFテクノロジーで、エイジングサインが出やすい目もとを優しく温めて効率的にケアします。1MHzのRF（ラジオ波）でお肌の深部まで温めながら、深層表情筋*まで届く「ダブル波EMS」の表情筋ケアに加え、クレンジング・うるおい・フォトでのケアをします。仕上げの冷却でお肌を引き締めます。サイズ:約W44×D57×H190(mm)（コットンストッパー付）質量:約220g充電時間:約2.5時間 動作時間:約40分付属品:ACアダプター、マグネット式コットンストッパーカラー・型番:ピンク・HRF-20P-EYE製造国:日本



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