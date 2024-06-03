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GREEN PD3.1 25000mah モバイルバッテリー
商品番号 J88903995749
商品名

GREEN PD3.1 25000mah モバイルバッテリー
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用・未開封箱破れ、凹みあり【★PD3.1対応・3ポート・145W出力のビッグパワー★】USB-Cポートが2つ、合計145Wまでの高出力に実現したモバイルバッテリー！USB-Aポートが1つ加えて、3ポートの構成です。PD3.1対応により、USB-C1単一ポートで最大140Ｗの高出力になり、ノートPCでも急速充電できます！また、USB-C2単一ポートでも65Wの高出力にも対応し、加えてUSB-Aポート22.5Wの高出力もあり、スマホからノートパソコンまで、あらゆる機器に急速充電できるUGREEN145Wモバイルバッテリーが登場！！
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GREEN PD3.1 25000mah モバイルバッテリー
UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad ...

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