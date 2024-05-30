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- 2000円オフ_新品未使用 YAMANレイボーテヴィーナスプロ 脱毛器・光美容器
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商品詳細
9月末まで限定 32,000円→30,000円にお値下げ中！！・送料無料・匿名配送・即購入ＯＫ！！新品・未開封脱毛器・光美容器で人気のヤーマンのお風呂で使える光美容器。スピード照射で、VIOまで全身ムダ毛ケア！VIOまで全身ムダ毛ケアできる光美容器ヤーマン公式ストアにて2023年9月購入レイボーテヴィーナスプロ光美容器アイスブルーYJEA0LYA-MAN◇セット内容・本体：1個・フェイスアタッチメント：1個・VIアタッチメント：1個・Oアタッチメント：1個・キャップ：1個・Vデザインツール：1セット・ACアダプター：1個・取扱説明書（保証書付）ブランド：ヤーマンレイボーテ方式：フラッシュ、光式対応：お風呂使用可海外電圧電源：充電式幅(mm)：82.0mm高さ(mm)：203.0mm奥行き(mm)：65.0mm重量（g）：450.0g生産国：中国色：ブルー系#ヤーマン#YA−MAN#レイボーテヴィーナスプロ
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