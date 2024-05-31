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極上サンバー4WDエアコン
商品番号 U70340052050
商品名

極上サンバー4WDエアコン
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 60,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンバーマニアからの出品です平成9年車検6年10月まで95000kmくらいKS4サンバー極上ですエアコンかなりききます4WDスイッチ移植してます煽りにサビありますフレーム綺麗です最近スバルにてマフラー含め悪い部品全部交換してもらいました。乗れば納得な車両です。
http://narcologia.ru/goods/composite252654.html
http://narcologia.ru/goods/unusable468274.html
http://narcologia.ru/goods/approximate335720.html

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