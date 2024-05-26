ショートステアリングボス　86/BRZ モモピッチ対応

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商品詳細
通常のステアリングボスより本体が短い為、ステアリング本体が手前に近くならないので、ディープコーンステアリングやクイックリリースボスを取り付ける際等にお勧めです。本体は突起物を除き全長約50mmになります。モモピッチのみに対応しております。トヨタ86ZN6(前期)AT/MT共通スバルBRZZC6(前期)AT/MT共通プリウス 30もしくは上記と同系車種。商品内容ショートボス本体六角レンチ＆取付ボルトx6エアバッグキャンセラー
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