ジムニー ja11 延長 強化Uボルト sj30 ja71

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商品詳細
スズキSJ〜JA系リーフ車ジムニー専用の強化Uボルトです。強度に優れたS45Cを採用したM10のUボルト強化タイプリーフスプリングの組み換えや増しリーフ、キャスターウェッジの組み込み等で純正Uボルトの長さが足りない時に。山遊びなどされる方は予備にいかがでしょうか。純正Uボルトより+25mm。sj30〜ja11で使用可能海外製品の為、Uボルトのナットサイズは16mmです。[商品内容]フロント左２本フロント右２本リア４本ナット・平ワッシャー・スプリングワッシャー付属#sj30#ja71#ja11#suzuki#jimny#ジムニー#リーフ#リフトアップ
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