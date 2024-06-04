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ジムニー ja11 延長 強化Uボルト sj30 ja71
商品番号 P47273275983
商品名

ジムニー ja11 延長 強化Uボルト sj30 ja71
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキSJ〜JA系リーフ車ジムニー専用の強化Uボルトです。強度に優れたS45Cを採用したM10のUボルト強化タイプリーフスプリングの組み換えや増しリーフ、キャスターウェッジの組み込み等で純正Uボルトの長さが足りない時に。山遊びなどされる方は予備にいかがでしょうか。純正Uボルトより+25mm。sj30〜ja11で使用可能海外製品の為、Uボルトのナットサイズは16mmです。[商品内容]フロント左２本フロント右２本リア４本ナット・平ワッシャー・スプリングワッシャー付属#sj30#ja71#ja11#suzuki#jimny#ジムニー#リーフ#リフトアップ
http://narcologia.ru/goods/capitation490708.html
http://narcologia.ru/goods/capitation570908.html
http://narcologia.ru/goods/message131327.html
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