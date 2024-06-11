ハイエース　リーフスプリング　6型スーパーロング4WD新車外し

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商品詳細
200系ハイエース スーパーロングキャンパー特装車※対応車種メーカー···トヨタハイエース6型（スーパーロングキャンパー特装車4wd）の新車納車後、社外品への交換のために取り外し、保管していたトヨタ純正リーフスプリングになります。取り外し時、保管に伴うキズや汚れは多少あるかと思います。ご理解の上、ご検討ください。※直接引き取りも可能です。送料は関東までで6000円ほどになります。送料分上乗せして送料込みへの価格変更も可能です。#リーフスプリング#ハイエース#ハイエースワゴン#6型#200系#足廻り#トヨタ#純正#リーフ#ワゴンgl#ワイド
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