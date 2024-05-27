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MOON FACE アジャスタブル スタビリンク V36 Z34
商品番号 K25264565426
商品名

MOON FACE アジャスタブル スタビリンク V36 Z34
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,958 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは中古品のムーンフェイス製フロント用スタビリンクになります。長さ調節できます。車高調入れたら必須。V36スカイラインセダンに使用していました。Z34にも使用出来るようです。クーペは未確認。ゴム部分に割れがありますが接着でいける範囲です。宜しくお願い致します。
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