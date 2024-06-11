ワゴンRスティングレー　車検2年付きローダウン17インチアルミエアロ付きmh23

ワゴンRスティングレーの出品です。基本情報グレード…スティングレーX車検…車検2年付き走行距離…147100kmカラー···パールホワイトボディタイプ···軽自動車年式···平成22年9月燃料タイプ···レギュラー車乗車定員…4人車の状態走る、曲がる、止まる問題ありません。外装の状態ですが中古車ですので年式相応の傷、凹みは多少あります。内装は嫌なにおいもなく比較的綺麗だと思います。電格ミラー、パワーウィンドウ正常に作動します。後部座席のドアスピーカーはありません。装備、セールスポイント社外エアロ前後17インチアルミホイールシャレン XF-55モノブロックstellarVLEDテールRSRダウンサス、社外ショッククラリオンナビ（Bluetooth、テレビ）ルームランプLED電動格納ミラーオートエアコンスマートキー、プッシュスタート見落としあるかもしれません。現車確認お願い致します。市川市です。現状出品ですので3N厳守でお願い致します。登録は野田、習志野管轄は表示金額で可能です。それ以外の管轄での登録はご相談ください。手元



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