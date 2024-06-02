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【直接お渡し】YAMAHA CP-30 電子ピアノ レトロ ヴィンテージ
商品番号 X77782199047
商品名

【直接お渡し】YAMAHA CP-30 電子ピアノ レトロ ヴィンテージ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAヤマハCP-30※※こちらの商品は54キロあり240サイズになります。送料が一万円ちかくかかってしまいますので当方が車でお運びする直接お渡しを希望致します。その分お安くしておりますので是非どうぞ！・対応範囲について当方茨城県西部なので、北は栃木県宇都宮市、東は茨城県水戸市、西は群馬県前橋市、南は埼玉県草加市までの範囲までお届けします。上記範囲内はもちろん対応致します。※※便宜上、着払いに設定しておりますが、直接お渡しは商品金額以外に費用はかかりませんのでご安心ください。【状態について】使用や保管に伴い使用感が見受けられます。スレや汚れや傷がございます。※鍵盤の浮き沈みございません。引き取り品につき購入年や使用期間などはわかりかねます。生産終了品当時新品参考価格:285,000円(税抜)【動作について】全鍵盤音出し、ボタン操作、つまみ確認済み。【付属品】ケース、電源コード、取扱説明書その他画像参照※付属品に関しては画像にてご確認いただけるものが全てとなっておりますので、状態確認と併せて画像をご確認くださいませ。※撮影の都合上、スタンドや台車が写り込んでいる場合がございますが付属は致しませんので予めご了承ください。他でも出品しておりますのでそちらで売り切れましたら当出品ページは削除します。ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement130533.html
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