墨　　古墨　古八仙集珍蔵墨　8本セット

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古墨 古八仙集珍蔵墨 8本セット蘇州曹素功暁千製状態良好ですが箱に経年劣化で少し痛みがありますが、中身は問題ありません。古墨とご理解した上での入札をお願いいたします。こちらの商品ですが返品交換は出来ませんので予めご了承下さい。以上となりますがその他気になる点などありましたらお問い合わせ下さい。最後までご覧頂きありがとうございます。＃古墨＃中国墨＃書道墨＃唐墨＃唐物＃鉄斎墨＃李鼎和＃油煙墨＃松煙墨＃書＃文房四宝＃書道具＃硯＃端渓老坑