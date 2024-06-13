スクラブ　ディッキーズ　看護服　SSサイズ　デニム風　メンズ

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ご覧いただきありがとうございます(^^)・フォロー割あります✩⃛・即購入OK♫・送料無料★匿名発送この商品についてブランド ディッキーズ品番 7061SCSIZESS（肩幅:39cm袖丈:18cmゆき丈:39cm身幅:49cm着丈:63.5cm）説明商品紹介洗濯性に非常に優れた新開発のシャンブレー調の生地を採用。汚れが落ちやすく、イージーケア性に優れ、洗濯を繰り返しても効果が持続するのが特徴のディッキーズスクラブです。ダブルステッチでデニム風のデザイン。吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地なので洗いざらしのような独特の風合いも魅力。持ち運びに便利なタブレットが入るサイズの左右ポケットと右裾にはディッキーズのロゴがアクセントで付いています。持ち運ぶ機会が多い携帯電話の収納ポケットと右肩に携帯電話のストラップを結びつけられるループ付きなので、首にストラップをかけずに携帯電話を持ち運びできます。便利なループ付きの右腰の小分けポケットは、サージカルテープやはさみなど小物類の収納に。左腰にもポケット付き。左胸ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントとなっており、左袖にディッキーズロゴの刺繡付きポケットあり。新品未使用品ですが、一度人の手に渡ったものですので、ご納得の上でご購入ください。神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。発送の際はコンパクト(圧縮など)に畳んで発送させていただきますので畳ジワ等がつく可能性があります。bebh