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プラセンタ100プレミアム EX プラスG. 300粒、 コスメトラベルセット
商品番号 Q79452953918
商品名

プラセンタ100プレミアム EX プラスG. 300粒、 コスメトラベルセット
ブランド名 ギンザステファニーケショウヒン
特別価格 税込 7,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。☆プラセンタ100プレミアムEX＋G1箱300粒＊高濃度機能食品　ビタミンB2　ビタミンB12　ビタミンE＊美容成分　ジンセンベリーエキス末　アスタキサンチン　リコピン等女性にうれしい成分を含有　賞味期限　2025年2月[コスメトラベルセット]　・クリーミーフォームar　　洗顔料　30ml　・モイスチャーローションar　　化粧水　35ml　・エンリッチングクリームar　　クリーム　10g　　　　　(2023年5月購入)自宅保管をご理解の上、購入のご検討をお願い致します。　　サプリメント形状···粒サプリメント種類···プラセンタ
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