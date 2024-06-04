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ミキハウス ダッフルコート 100
商品番号 X14831736586
商品名

ミキハウス ダッフルコート 100
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキハウスMIKIHOUSEダッフルコートサイズ100cm1回短時間しか着用せずサイズアウトしてしまいました。ミキハウスカラーでとても可愛いくお洒落です。細かく見たかんじ、汚れ等は見当たりませんが、素人検品で見落としがあるかもしれません。ご了承ください。小さくたたんでの発送です。発送方法を変更する可能性がありますが、匿名発送には変わりありません。他にもミキハウスやベベのお洋服出品しております。よろしければご覧下さい。#ベベ#BEBE#スラップスリップ#ノイユエイムベベ#SLAPSLIP#ミキハウス#ワンピース#タルティーヌエショコラタルティーヌショコラ
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