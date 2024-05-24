il Gufo イルグッフォ キッズ 女の子 袖フリル ダウンコート フェザー ...

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はじめまして。服が好きで出品始めました♪サイズアウトしてしまったお洋服や系統が変わりもう着なくなった服を捨てるのはもったいないため出品しています(o^^o)----------------------------------------------●種類ilGufoイルグッフォilgufoキッズ女の子袖フリルダウンコートフェザーダウンジャケットマメールダウン80%フェザー20%イタリア製カラー···パープル紫柄・デザイン···無地季節感···秋、冬----------------------------------------------●サイズ サイズ表記6120-130ほどだと思います。着丈【63㌢】身幅【39.5㌢】ゆき丈【57㌢】※平置き素人採寸のため多少の誤差は予めご了承ください。----------------------------------------------●ランク A新品未使用、非常にいい状態B特に目立った汚れなし →C一部よごれはあるが、問題なし D目立った汚れあり特筆すべきダメージはございません。かなり綺麗な状態です。ネーム消し跡、左腕のロゴ剥がれがございます。ポケット2箇所----------------------------------------------●その他、注意事項大手リユース店にて鑑定済み古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。梱包は丁寧にさせていただきますが畳シワはご了承ください。梱包資材は水や刺激に強い、専用袋に入れてお送りします！最後までご覧いただきありがとうございます！#りーぬの商品一覧#りーぬの商品一覧キッズアウター管理 SE779