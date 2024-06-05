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【早い者勝ち】pearl楽器75周年限定モデル　ドラム3点セット
商品番号 D25261328748
商品名

【早い者勝ち】pearl楽器75周年限定モデル　ドラム3点セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 49,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※こちらのセット販売は9/215:00までとさせて頂きます。総額¥250,000以上で購入した新品ドラムセットです。送料は北海道・沖縄以外一律5,000円。近所の場合は送料無料で対応致します。○販売内容・バスドラム　サイズ:22x14　ヘッド:パワーストローク4(新品)　kickport装着済み(新品)・タムタム　　サイズ:13x9・フロアタム　サイズ:16x16・スタンド類1.バスドラムの足2.フロアタムの足3.タムタム用スタンド(スネアスタンドタイプ)4.バスドラム備え付け式シンバルホルダー・付属品(全て新品)1.バスドラム用ミュート2.ビーターインパクトパッチ3.pearl純正CSヘッド(バスドラムヘッド)・新品ケース(¥77,000相当)　プロテクションラケットAAAシリーズ　1.バスドラム用　型番:LPTRA22BD16(A1622-00)　2.タムタム用型番:LPTRA13T9R(A5013R-00)　3.フロアタム用型番:LPTRA16FT16(A2016-00)　4.ハードウェア用　型番:LPTRHW2(5032CZ-00)○商品状態2023.1月イケベ楽器で新品購入。(¥180,000くらい)ヘッド馴染ませる初期チューニング2回。他は試打込みで使用回数0回の新品未使用品となります。○配送方法兵庫県南西部であれば直接配送させて頂きます。引き取り可能であればお値引きもOKです。コメントにてお問い合わせ下さい。当方姫路を拠点にしております。○出品経緯小口径のセットで現場はOKなので使用機会に恵まれなかった為。レコーディングで使用予定でしたが日の目を見ませんでした。。
http://narcologia.ru/goods/mythic28535.html
http://narcologia.ru/goods/capitation115908.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric73845.html

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