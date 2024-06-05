【早い者勝ち】pearl楽器75周年限定モデル　ドラム3点セット

※こちらのセット販売は9/215:00までとさせて頂きます。総額¥250,000以上で購入した新品ドラムセットです。送料は北海道・沖縄以外一律5,000円。近所の場合は送料無料で対応致します。○販売内容・バスドラム サイズ:22x14 ヘッド:パワーストローク4(新品) kickport装着済み(新品)・タムタム サイズ:13x9・フロアタム サイズ:16x16・スタンド類1.バスドラムの足2.フロアタムの足3.タムタム用スタンド(スネアスタンドタイプ)4.バスドラム備え付け式シンバルホルダー・付属品(全て新品)1.バスドラム用ミュート2.ビーターインパクトパッチ3.pearl純正CSヘッド(バスドラムヘッド)・新品ケース(¥77,000相当) プロテクションラケットAAAシリーズ 1.バスドラム用 型番:LPTRA22BD16(A1622-00) 2.タムタム用型番:LPTRA13T9R(A5013R-00) 3.フロアタム用型番:LPTRA16FT16(A2016-00) 4.ハードウェア用 型番:LPTRHW2(5032CZ-00)○商品状態2023.1月イケベ楽器で新品購入。(¥180,000くらい)ヘッド馴染ませる初期チューニング2回。他は試打込みで使用回数0回の新品未使用品となります。○配送方法兵庫県南西部であれば直接配送させて頂きます。引き取り可能であればお値引きもOKです。コメントにてお問い合わせ下さい。当方姫路を拠点にしております。○出品経緯小口径のセットで現場はOKなので使用機会に恵まれなかった為。レコーディングで使用予定でしたが日の目を見ませんでした。。



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