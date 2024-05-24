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セイエイ　アクリルバスグッズハイチェア L
商品番号 H99333039698
商品名

セイエイ　アクリルバスグッズハイチェア L
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セイエイ　アクリルバスグッズハイチェアL外箱は捨ててしまいましたが新品未使用とても綺麗な状態です。材質：本体/アクリル樹脂、すべり止め/シリコーン生産国：台湾サイズ：幅43×奥行26×高さ35cm重量：約3.2kg送料込み。48時間以内発送。厳重梱包。防水対応。安心メルカリ便。追跡あり。基本的にお値下げ依頼はご遠慮下さい。何か質問等ありましたらお気軽にコメントよろしくお願い致します。お風呂　椅子シャワーチェアーバスチェア
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