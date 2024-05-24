ノースフェイス　ジャケット150センチ

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商品詳細
ノースフェイス ジャケット 150センチ柄・デザイン···無地カラー···ブラック３年ほど前にノースフェイスのショップにて購入。内側がメッシュになっており、薄手のタイプです。手首、首周りのゴムの伸びはないです。肘等は多少の使用感あります。
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