adidas ジャージ

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adidasジャージ●サイズ、実寸サイズO着丈約70cm身幅約58cm裄丈約88cm(素人寸法ですので多少の誤差は御容赦下さい)●状態良好全て洗濯済みです。素人検品のため見落としがあるかもしれませんがご了承ください。古着であることをご理解いただけるとありがたいです。●その他※折り畳んでの配送となります。配送時の折りジワはご了承下さい。古着になりますのでご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します！！他商品も出品しています！是非ご覧ください^^A-90