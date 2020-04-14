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東京ヤクルトスワローズ　公式練習球×6
商品番号 G97293071099
商品名

東京ヤクルトスワローズ　公式練習球×6
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは東京ヤクルトスワローズ　公式練習球×6になります。使用給にしてはどの球も比較的綺麗な状態です。写真の状態で箱を閉じて発送致します。個人保管品になりますので完璧なお品をお求めの方はお控えくださいませ。よろしくおねがいします。#カルヴァン1000山田哲人選手坂口智隆選手奥川恭伸投手荒木貴裕選手長岡秀樹選手嶋基宏選手川端慎吾選手高橋奎二投手木澤尚文投手内山壮真選手清水昇投手中村悠平選手塩見泰隆選手田口麗斗投手村上宗隆選手WBC日本シリーズNPBヤクルト#WBC#東京ヤクルトスワローズ#ヤクルトスワローズグッズ#希少品#完売品#カルヴァン1000#ヤクルトスワローズ#つば九郎#ドアラ#石川雅規　#坂口智隆#西浦直亨#青木宣親#田口麗斗#高橋奎二#村上宗隆#長岡秀樹#練習#ヤクルトスワローズ#神宮球場#東京ヤクルトスワローズ#ヤクルト#つば九郎#swallows#野球#阪神タイガース#中日ドラゴンズ#ジャージ#石川雅規#坂口智隆#支給品#青木宣親#球#NEWERANPB実使用ユニフォームキャップピステ　Vジャン奥川恭伸　プロコレ侍ジャパン山田哲人東京オリンピック中田翔村上バレンティン雄平田中将大川端森岡大引小川ラミレス宮出城石石川石山野村克也　古田敦也　ゼット　ビームス　NIKEナイキbeamszett#つば九郎DAY
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