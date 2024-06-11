電子ピアノ　88鍵盤　木目調ボディ　給電タイプ

電子ピアノのボディと譜面台は木製 給電タイプ ドリーム社音源、大音量 カラーはオークベージュです。サイズが大きいため、北海道、沖縄、離島は送料別途かかります。給電タイプです。平日のみ発送いたします。サイズ（約）横128.6cm奥行き24.5cm高さ9cm重さ（約）8.4kg付属品ピアノ本体、譜面台、ACアダプター、ペダル、取扱説明書。最新モデル、カリーナ（carina）の88鍵盤電子ピアノLF-0088です。木製のボディとスタイリッシュなデザインは、暖かみを持ちどんな空間にもなじんで溶け込みます。定番のブラック、スタイリッシュなホワイト、自然木目調のウォルナットの3色カラーでご用意しました。鍵盤は、グランドピアノの弾き心地を追求し、自然で本格的なタッチ感を実現しました。高音質２０Wスピーカーが２つ搭載、ピアノ音源には、フランス製一流のDREAM音源が採用されているので、力強くきらびやかな音と豊かな低音の響きが美しく、リアルなグランドピアノ音をはじめ、小型なのに品質の良い音色を臨場感たっぷりでお楽しみいただけます。最大同時発音数も128音とし、ペダルの使用や音数の多い曲でも自然に響き、本格的な演奏や日々のレッスンでもストレスなく演奏が可能です。そしてMP3入力端子、MIDI端子、サステインペダル入力端子、オディオ入力端子、オディオ出力端子、ヘッドホン出力端子（6.35mm)が装備し、様々なデバイスも対応できます。380種類音色、128種類リズムパターン、80デモ曲内蔵、サステイン、録音再生、メトロノーム、和音、ダブル鍵盤、ミックストーン、移調、テンポ、指力感知機能と初心者から経験豊富な方々まで便利で役立つ機能がたくさん！背面端子部には、サステインペダル接続口（円形端子）、MIDI接続口、オーディオ入出力接続口、イヤホン接続口(3.5ｍｍ)、電源(DC9-12V)が搭載。種類···電子ピアノ1818



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