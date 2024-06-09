【新品未使用】2023WBC優勝記念 ベース型ペナント

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商品詳細
ミズノの公式サイトで購入しました。受注生産でもう販売していない希少品です。新品・未開封品となります。#WBC#侍JAPAN#侍ジャパン#栗山英樹#ダルビッシュ#大谷翔平#戸郷翔征#松井裕樹#佐々木郎希#大勢#伊藤大海#山本由伸#今永昇太#湯浅京己#宇田川優希#髙橋宏斗#宮城大弥#高橋奎二#山﨑颯一郎#甲斐拓也#大城卓三#中村悠平#山田哲人#源田壮亮#牧秀悟#牧原大成#中野拓夢#岡本和真#山川穂高#村上宗隆#近藤健介#周東佑京#ラーズ・ヌートバー#ヌートバー#吉田正尚#栗林良吏#鈴木誠也野球チーム···野球日本代表定価:¥7,300
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