☆ウェット感長持ち！！！すべりにくい！！ハイクオリティグリップ。■商品名：エクススピードⅡ■品番：OG006●カラー：ブラック（165） ×８個セット。■数量（1個）：6本入■サイズ：厚さ0.60mm、幅27mm、長さ1.200mm■素材：ポリウレタン■価格（1個）：1.716円（消費税込）■日本製※リサイクル箱にて発送します。⭐プロフィール欄ご確認下さい⭐★値下対応は出来ません。★コメント不要で、即ご購入が可能です。種類...グリップテープ



プリンス］EXSPEED Ⅱ エクススピードⅡ（6本入）ブラック 8個セット ...



【ブラック2個セット】prince(プリンス) EXSPEED 極薄 グリップ3本入オーバーグリップ 2個セット ブラック OG043-165-2SET



prince(プリンス) SUPER ＥＸＳＰＥＥＤ PLUS 2 オーバーグリップ 3本入り ブラック 2個セット OG023-165-2SET



prince(プリンス) スーパー エクススピード プラス II ブラック 6本セット オーバーグリップ OG021-165-6SET



EXSPEED II（エクススピード II 3本入）（OG003）



[プリンス テニス アクセサリ・小物]エクススピード II／Exspeed II（1本入り）（OG001）



プリンスEXSPEED II（エクススピード II）（1本入）（OG001）(ピンク ...



OG001 EXSPEED II（1本入） - Prince プリンステニス公式サイト



プリンスEXSPEED II（エクススピード II）（1本入）（OG001）(ピンク ...



【ブラック2個セット】prince(プリンス) EXSPEED 極薄 グリップ3本入オーバーグリップ 2個セット ブラック OG043-165-2SET



プリンスSUPER EXSPEED PLUS II （スーパー エクススピード プラス II ...



SUPER EXSPEED PLUS II （スーパー エクススピード プラス II 3本入）（OG023）



EXSPEED II（エクススピード II 6本入）（OG006）



Amazon | Prince(プリンス) Super Exspeed Plus(3本入り) ブラック ...



EXSPEED 極薄（3本入）（OG043）